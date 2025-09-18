Aydın’da korkutan patlama: Birden alev alev yanmaya başladı!

Korkutan olay, gece saatlerinde Soğucak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığında birden durdu. Araç, sürücüsü tarafından tekrar çalıştırıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.