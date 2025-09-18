Aydın’da korkutan patlama: Birden alev alev yanmaya başladı!

Korkutan olay, gece saatlerinde Soğucak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığında birden durdu. Araç, sürücüsü tarafından tekrar çalıştırıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRDEN PATLADI
Yangını söndürme çalışmalarında otomobilde patlama oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.