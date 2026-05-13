Aydın’da liposuction skandalı! Oda başkanı yağ aldırma ameliyatında öldü!

Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:17

Aydın’da 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanı olan Birol Şenkal, 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma (liposuction) ameliyatına girdi. Şenkal ameliyat sırasında rahatsızlanarak ADÜ Hastanesi’ne sevk edildi. Oda Başkanı Şenkal, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Korkunç olay Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı. Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz Ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4'üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Başkan Şenkal, özel hastanede girdiği yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı. Durumu kötüleşen Şenkal özel hastaneden Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Nazilli'de uzun yıllardır esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden olan Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın ani ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. İlçe esnafı büyük üzüntü yaşadı. Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

