Aydın’da makilik arazide yangın çıktı: 40 dekar alan zarar gördü!

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Kasaplar mevkisindeki makilik bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere 3 helikopterle havadan, 8 arazöz ve 3 su tankeri ile de karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda, yakındaki tarım arazilerine ulaşmadan saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.