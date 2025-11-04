Aydın’da Minik Enes kamyonetin altında kalarak can vermişti: O davada karar çıktı!

Acı olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde 28 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.