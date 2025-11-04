Aydın’da Minik Enes kamyonetin altında kalarak can vermişti: O davada karar çıktı!

Acı olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde 28 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Olaydan sonra yakalanan sürücü M.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık M. Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Öte yandan M.Ö.'nün sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.