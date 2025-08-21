Aydın’da motosiklet kazası 1 can aldı: 2 yaralı var

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burak Sular Aydın Devlet Hastanesi'ne, Yeniçeri ve Derik ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Sultan Derik, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkan kazayla ilgili inceleme başlattı.