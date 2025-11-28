Aydın’da ’otomobil satışı’ dolandırıcılığı: Ön ödeme yaparken dikkat!

'ÖN ÖDEME' ALDILAR

Şüphelilerin, 0850 numaralı 10 ayrı iletişim hattından vatandaşlara ulaşıp güven sağladığı ve otomobil satışı yaptığı, ön ödeme aldıktan sonra da irtibatı koparıp, alıcıları dolandırdığı belirlendi. Polis ekipleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi ile Denizli ve Muğla'da, önceki gün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 5'i Nazilli'de olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.