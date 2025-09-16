Motosiklet kazalarında 3 genç daha can verdi

İstanbul ve Aydın'daki motosiklet kazalaında 3 genç hayatını kaybetti. Aydın'ın Söke ilçesinde ise otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Selim Atasever'in (18) kullandığı plakasız motosiklet, Söke-Bodrum karayolunun Muradiye Kavşağı'nda C.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Atasever ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Mahallesi'nde ise Ali Karaca'nın (23) kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından demir dubalara çarpıp sürüklendi. Kazada, sürücü Karaca ile motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Karadeniz (25) feci şekilde can verdi.