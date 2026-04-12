Aydın’da patlama! Ev alev alev yandı! Engelli Arda Umut hayatını kaybetti... Annesi yaralandı

EV BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar anne ve engelli oğlunun yardımına koştu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine de bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Evde oluşan yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.