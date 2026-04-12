Aydın’da patlama! Ev alev alev yandı! Engelli Arda Umut hayatını kaybetti... Annesi yaralandı

Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:50

Aydın Efeler’de 5 katlı binanın giriş katında belirlenemeyen patlama sonrası çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Anne ve engelli oğlunun yaşadığı evden yükselen alevler kısa sürede büyürken, içeride kalan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri ise ekiplerin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

  • ABONE OL

Olay, Efeler Mahallesi 2257 sokak üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve engelli oğlunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü eşliğinde yaşanan patlama sonrası evde yangın çıktı.

EV BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar anne ve engelli oğlunun yardımına koştu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine de bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Evde oluşan yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.



ENGELLİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu evden çıkartılan anne Z.P. (65) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Puyan'ın engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (30) ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen anne ve engelli oğlunun yakınları yasa boğuldu.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz