Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da sahte gıda operasyonu! Piyasa değeri 1 milyonluk vurguna rekor ceza...
Giriş Tarihi: 5.05.2026 11:49

Aydın'da sahte gıda operasyonu! Piyasa değeri 1 milyonluk vurguna rekor ceza...

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen tağşiş bal ve zeytin ile zeytinyağı dolumunda kullanılan teneke ele geçirildi. Depo sahibi B.K.'ye 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

DHA Yaşam
Aydın’da sahte gıda operasyonu! Piyasa değeri 1 milyonluk vurguna rekor ceza...
  • ABONE OL

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte ürün bulunduğu ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi.

DEPO SAHİBİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Depoda yapılan aramalarda; tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanılan 7 bin 421 teneke, 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirlenirken, depo sahibi B.K. hakkında tutanak tutulup, işlem yapıldı.

REKOR İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

B.K.'ye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen ürünlere ise el konuldu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da sahte gıda operasyonu! Piyasa değeri 1 milyonluk vurguna rekor ceza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA