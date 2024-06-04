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Giriş Tarihi: 4.6.2024 15:31 Son Güncelleme: 4.6.2024 15:32

Aydın’da sokak köpekleri yaşlı adamı komalık etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 72 yaşındaki Halil Özsağolu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısıyla ağır yaralanan Özsağolu yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da sokak köpekleri yaşlı adamı komalık etti

Olay, yaklaşık bir hafta önce Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bisikletiyle ilerleyen 72 yaşındaki Halil Özsağolu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında dengesini kaybederek bisikletinden yere düşen Özsağolu başını taşa çarptı. Özsağolu'nun kafatası düşme sonucu çatladı ve beyninde hasar oluştu. Ağır yaralanan yaşlı adam ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adamı yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Özsağolu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Talihsiz adama saldıran köpeklerin olay yeri yakınlarındaki sitede yaşayanlar tarafından sahiplenildiği iddia edildi. Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Özsağolu'nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

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Aydın’da sokak köpekleri yaşlı adamı komalık etti
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