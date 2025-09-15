Aydın’da spor salonu kurşunlama olayında yeni gelişme: Serbest kalan şüpheliye savcılık itirazı!

Mimarsinan ve Orta mahallelerindeki aynı firmaya ait 2 spor salonuna 21 ve 23 Ağustos tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed Can T. (25) ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ile Samet Ağaç tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.