Aydın’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2074 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşayan Mehmet Arıkan'dan (98) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Arıkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yerde bulunan Arıkan'ın ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!