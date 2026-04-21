Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 19:29

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde yalnız yaşayan ve bir gündür haber alınamayan 98 yaşındaki Mehmet Arıkan evinde ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA
Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2074 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşayan Mehmet Arıkan'dan (98) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Arıkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yerde bulunan Arıkan'ın ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

