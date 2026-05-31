Aydın’da yasak aşk iddiasıyla çifte cinayet! Otomobil içinde infaz: 2 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Erkan Aslan, henüz bir aylık eşi Nurgül Aslan'ın (25) başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Aldatıldığı iddiasıyla öfkeye kapılan koca, eşini ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ercan Zengin'i (31) pazar yerindeki bir otomobilin içinde birlikte yakaladı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Erkan Aslan, yanında getirdiği silahla otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Aracın içinde kurşunların hedefi olan Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Nurgül aslan ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CİNAYET SİLAHIYLA TESLİM OLDU
Silah sesleriyle pazar yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı araştırmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Yeni Asır'ın haberine göre, çifte cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan katil zanlısı Erkan Aslan, bir süre sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.