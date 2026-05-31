Aydın’da yasak aşk iddiasıyla çifte cinayet! Otomobil içinde infaz: 2 ölü

Giriş Tarihi: 31.05.2026 10:12

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aylık evli olan Erkan Aslan (31), yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü eşi Nurgül Aslan (25) ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ercan Zengin’i pazar yerinde otomobil içerisinde yakaladı. Öfkeye kapılan Erkan Aslan silahla otomobildekilere kurşun yağdırdı. Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Nurgül Aslan ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Erkan Aslan, henüz bir aylık eşi Nurgül Aslan'ın (25) başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Aldatıldığı iddiasıyla öfkeye kapılan koca, eşini ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ercan Zengin'i (31) pazar yerindeki bir otomobilin içinde birlikte yakaladı.


Ercan Zengin

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Erkan Aslan, yanında getirdiği silahla otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Aracın içinde kurşunların hedefi olan Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Nurgül aslan ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DÜNYA EVİNE YENİ GİRMİŞLERDİ

Kan donduran olayın ardından ortaya çıkanlar ise olayın vahametini daha da arttırdı. Erkan Aslan ve Nurgül Aslan'ın 1 ay önce dünya evine girdikleri öğrenildi. Genç çiftin yasak aşk iddialarının ardından evliliklerinin son bulduğu belirtildi.


Erkan Arslan

CİNAYET SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Silah sesleriyle pazar yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı araştırmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Yeni Asır'ın haberine göre, çifte cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan katil zanlısı Erkan Aslan, bir süre sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
