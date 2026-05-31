Aydın’da yasak aşk iddiasıyla çifte cinayet! Otomobil içinde infaz: 2 ölü



Erkan Arslan

CİNAYET SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Silah sesleriyle pazar yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı araştırmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Yeni Asır'ın haberine göre, çifte cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan katil zanlısı Erkan Aslan, bir süre sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör