Aydın’da yürekler ağza geldi! Evin balkonu çöktü: Baba ve engelli oğlu yaralandı!

Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:45

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olay panik yarattı. 2 katlı evin balkonu 73 yaşındaki Refik Dayan’ın engelli oğlu Doğancan Dayan’ı gezdirdiği sırada çöktü. 2,5 metre yüksekten düşen baba-oğul yaralandı. İşte, korku dolu anların detayları…

Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesinin Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta 2 katlı bir evde meydana geldi. Refik Dayan, engelli oğlu Doğancan Dayan'ı gezdirdiği sırada balkonun bir bölümü çöktü.

Balkonun çöken uç kısmından düşen Refik Dayan ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜKSEKTEN DÜŞEN BABA-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

2,5 metre yüksekten düşen baba- oğul sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Refik Dayan ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

#AYDIN #EFELER

