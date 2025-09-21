Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 21.9.2025 12:13 Son Güncelleme: 21.9.2025 12:15

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Kekiksucu hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden H.E'nin kullandığı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yol kenarındaki boş alana düşmesi yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz