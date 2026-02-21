Aydın’daki çifte vahşette mavi poşet detayı katili ele verdi!

HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞMIŞ



Şüphelinin belirlenmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ş.H.'nin belli aralıklarla sokağa geldiğini ve farklı güzergahtaki minibüslere binerek hedef şaşırtmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı ve ikametinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Ş.H., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Ş.H.'nin ifadesinde Turgut Çakaloğlu'nu olaydan 2 hafta önce bir fırında ekmek alırken gördüğünü ve cebindeki paraları görünce yaklaşık 2 hafta boyunca bölgede hurda ve karton toplayarak takip ettiğini söylediği öğrenildi.