Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 22.11.2025 20:07

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personelin müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ATEŞ RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRADI

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye yakın bir bahçede temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradığı tespit edildi.

BİR GÖZALTI

Bahçesinde ateşi yaktığı öne sürülen T.Ö., gözaltına alındı.

