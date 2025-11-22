Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personelin müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.
ATEŞ RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRADI
Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye yakın bir bahçede temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradığı tespit edildi.
BİR GÖZALTI
Bahçesinde ateşi yaktığı öne sürülen T.Ö., gözaltına alındı.