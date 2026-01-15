Aydın’daki polis üzerinden kirli provokasyon: Meğer o polisin 80’in üzerinde soruşturması varmış

Aydın'da görevli bir trafik polisinin, mahkeme kararıyla yeniden trafik birimine dönmesinin ardından "kaldırımda görevlendirildiği" ve "baskı gördüğü" yönündeki iddialar, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında geniş yer buldu. Ancak kasıtlı olarak servis eline haberlerin gerçeği yansıtmayan kirli bir provokasyon olduğu ortaya çıktı.

80'İ AŞKIN SORUŞTURMASI VARMIŞ

Söz konusu polis memuru hakkında, görev yaptığı süre boyunca vatandaşlarla yaşanan sorunlara ilişkin çok sayıda başvurunun bulunduğu ortaya çıktı. Polisin görev sırasında karşılıklı hakaret, tehdit ve yaralama iddialarına ilişkin hakkında 80'in üzerinde soruşturma kaydının bulunduğu öğrenildi.

ASIL AMAÇ VATANDAŞ'A DOĞRUDAN TEMASI AZALTMAK

Bu kayıtlar doğrultusunda, asıl amacın "cezalandırma" değil, vatandaşla doğrudan temasın azaltılması ve kamu hizmetinin sağlıklı yürütülmesi olduğu belirtildi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKA PLANI

Söz konusu personel hakkında gelen yoğun şikâyetler üzerine idari değerlendirme yapıldı ve bu kapsamda Hassas Noktalar Şube Müdürlüğü'ne görevlendirme kararı alındı. Daha sonra açılan dava sonucunda verilen yürütmenin durdurulması kararının Emniyet'e tebliğ edilmesinin hemen ardından, ilgili personelin yeniden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildiği belirtildi.

YAYA DEVRİYE GÖREVLENDİRMESİ MEVZUATA DAYALI

Tartışmaların odağındaki "kaldırımda görevlendirme" iddiasına ilişkin olarak ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada "Personelimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 144. maddesi gereği Muğla Bulvarı üzerindeki araç yoğunluğu, ihbarlar ve Aydın Göz Hastanesi önündeki hatalı parklar ile Muğla Bulvarı bağlantı yollarında halen devam eden yol bakım ve onarım çalışmalardan kaynaklı meydana gelen trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla yaya devriye olarak görevlendirilmiştir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce gerekli görülen durumlarda, mevzuat hükümleri çerçevesinde trafik yoğunluğunun olduğu farklı güzergahlar üzerinde yaya ve motorize personel görevlendirilmesi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.