Haberler Yaşam Haberleri Aydınspor eski başkanı ve kardeşi öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.03.2026

Aydınspor eski başkanı ve kardeşi öldürüldü

Aydınspor eski başkanı ve kardeşi öldürüldü
  • ABONE OL

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yı, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydınspor eski başkanı ve kardeşi öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz