Aydınspor eski başkanı ve kardeşi öldürüldü

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yı, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.