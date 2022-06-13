Aydos Ormanı Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Aydos Ormanı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?

İstanbul Anadolu Yakası içerisinde yer alan Aydos Ormanı, şehrin tam ortasında bulunuyor. Ulaşımı da oldukça kolay olan orman, doğal güzelliği ile büyülüyor. Aydos Ormanları, yürüyüş yapmak için de ideal olarak biliniyor. Bu nedenle Aydos Ormanı yürüyüş parkuru kaç kilometre diye sıklıkla merak ediliyor. Aydos yürüyüş parkuru ve Aydos Ormanı yürüyüş başlangıcı ve bitişi nerede gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Aydos Ormanı Yürüyüş Parkuru Neresidir?

Aydos Ormanı; Kartal'da yer alıyor olsa da çevresinde Pendik ve Sultanbeyli de bulunuyor. Orman, doğa yürüyüşçüleri için farklı zorluk seviyelerinde yürüyüş imkanı sunuyor. Üstelik manzarası ise tüm İstanbul oluyor. Genellikle 12 km'lik yürüyüş parkuru daha sık tercih ediliyor. Uğur Mumcu Mahallesi'nin hemen bittiği yerde Aydos Orman girişi başlıyor, bitişi ise Ayazma olarak söylenebilir.

Aydos Ormanı içerisinde Aydos Tepesi yer alıyor. Yüksek rakımlı bir noktada bulunan Aydos Tepesi, kış aylarında bembeyaz bir kar örtüsü ile kaplanıyor. Bu tepede aynı zamanda Bizans döneminden kalan kale bulunuyor. Bunların yanı sıra Aydos Gölü de, Aydos Ormanı içerisinde yer alıyor. Yürüyüş parkurunu takip ederek göle kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Aydos Ormanı içerisinde yürüyüş ve koşu yapabilir, bisiklet sürebilir, Aydos Gölü'nü deniz bisikleti ile keşfedebilir, mesire alanlarında piknik yapabilirsiniz. Ayrıca Aydos Gölü'nde balık da tutabilirsiniz.