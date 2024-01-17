Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi! Ağırlaştırılmış müebbet ve 169 yıl hapis...
Yurtdışın kaçmaya çalışan Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Koyuncu, Ayaş, Savaş, Keskin ve Sertçelik hakkında ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Kasten öldürme’, ‘Nitelikli kasten öldürme’, 7 kişiye yönelik ‘Kasten yaralama’, 2 kişiye yönelik ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 2 kişiye yönelik ‘Nitelikli yağma’, ‘Eziyet’, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘Suç üstlenme’ ve 2 kez ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından biri ağırlaştırılmış 2’şer kez müebbet ve 169 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.