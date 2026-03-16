Ayılar Sis Dağı’nda yayla evlerine dadandı: “10 Evde büyük tahribat”

Karadeniz'de sahile en yakın yaylalardan biri olan Sis Dağı'nda hafta sonu evlerini kontrol etmek için yaylaya çıkan vatandaşlar, ayıların bıraktığı tahribatla karşılaştı. Evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri giren ayıların, yiyecek ararken evlerin içini adeta talan ettiği görüldü.Yaylada hayvancılık ve yaylacılık yapan 62 yaşındaki Hasan Cebeci, son yıllarda ayıların yayla sahipleri için ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. Bazı evlerin çatıları karla kaplı olduğu için ayıların içeri giremediğini belirten Cebeci, karların erimesiyle riskin daha da artacağını dile getirdi. Her yıl benzer olayların yaşandığını ifade eden Cebeci," özellikle kış aylarında boş kalan yayla evlerinin ayıların hedefi oldu. Yetkililerin acil önlem alması gerekir" dedi.

SANKİ EV SAHİBİ GİBİ YATMIŞ

Öte yandan Cebeci'nin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde bir ayının evlerden birine girerek içeride dolaştığı anlar da yer aldı. Yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Cebeci, "Ayı eve girmiş, kanepenin üzerine uzanmış. Üzerine de çarşafı çekmiş, sanki ev sahibi gibi yatmış" dedi.