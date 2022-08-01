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Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:56

Aykut Enişte oyuncuları ve konusu: Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede ve ne zaman çekildi?

Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu, sinemaseverler tarafından bugün oldukça aratılıyor. Star TV ekranlarında yayımlanacak olan film, komedi türünde izleyicilerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın, senaryosunu Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok’un yazdığı Aykut Enişte konusu ve oyuncuları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Aykut Enişte oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte detaylar!

Aykut Enişte oyuncuları ve konusu: Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede ve ne zaman çekildi?

1 Ağustos 2022 tarihinde Aykut Enişte Star TV'de ekranlara gelecek. Yalnızlıktan bıkan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesi, izleyiciler tarafından dikkat çekiyor. Bu sebeple Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar!

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Onur Bilgetay

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2019 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma

Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tüm çekimleri İstanbul'da yapıldı.

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Aykut Enişte oyuncuları ve konusu: Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede ve ne zaman çekildi?
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