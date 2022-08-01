Aykut Enişte oyuncuları ve konusu: Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede ve ne zaman çekildi?

1 Ağustos 2022 tarihinde Aykut Enişte Star TV'de ekranlara gelecek. Yalnızlıktan bıkan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesi, izleyiciler tarafından dikkat çekiyor. Bu sebeple Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar!
AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU
Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.