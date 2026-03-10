Aykut Erdoğdu köşeye sıkıştı! O soruya cevap veremedi...

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKİCİ KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORULAR

Savunmanın ardından çapraz sorguya geçildi ve duruşma savcısı, rüşveti verdiğini itiraf eden Serkan Aydın'ın beyanı hatırlatılarak Aykut Erdoğdu'ya, " 1 Haziran 2020 tarihinde Ankara'da rüşvet iddiasına ilişkin Serkan Aydın ile baz istasyon verileri çakışıyor. Ertesi gün, yani 2 Haziran 2020 tarihindeyse, İstanbul'da parayı teslim ettiniz iddiası ile iddia edilen ortak bazımız var. Kaldı ki 01.06.2020 tarihinde sözleşme devrine izin verildi. Tüm bu süreçle ilgili olarak iddialarının baz kayıtları ile tespit edilmesinin tesadüf haricinde nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.