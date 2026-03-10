Aykut Erdoğdu köşeye sıkıştı! O soruya cevap veremedi...

İBB yolsuzluk davasının ikinci gününde tutuklu sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. İlk isim Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının tadilat izni verilmesi için bağış adı altında 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı ve Fatih Keleş'e teslim ettiği iddiasıyla "Rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu oldu. İtirafçılar Ertan Yıldız ve Serkan Aydın'ın ifadelerinde para teslimatıyla ilgili belirttikleri tarihler ile baz kayıtlarının örtüşmesi dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı. Erdoğdu savunmasında ise bu idiaları reddetti.
SAVCIDAN DİKKAT ÇEKİCİ KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORULAR
Savunmanın ardından çapraz sorguya geçildi ve duruşma savcısı, rüşveti verdiğini itiraf eden Serkan Aydın'ın beyanı hatırlatılarak Aykut Erdoğdu'ya, " 1 Haziran 2020 tarihinde Ankara'da rüşvet iddiasına ilişkin Serkan Aydın ile baz istasyon verileri çakışıyor. Ertesi gün, yani 2 Haziran 2020 tarihindeyse, İstanbul'da parayı teslim ettiniz iddiası ile iddia edilen ortak bazımız var. Kaldı ki 01.06.2020 tarihinde sözleşme devrine izin verildi. Tüm bu süreçle ilgili olarak iddialarının baz kayıtları ile tespit edilmesinin tesadüf haricinde nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.
SORU YANITSIZ KALDI
Bu esnada Erdoğdu'nu avukatı müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirterek soruya itirazda bulundu. Erdoğdu, cevap vermeme hakkını kullandı.
Genel başkan yardımcısı görevinize dayanarak bu eyleme dayalı konu yaşanmış bu tarz konulara dahil olur musunuz? İş insanına para vermesi için telkinde bulundunuz mu?" şeklinde soru sordu. Sanık cevap olarak, "Hayır kamu yararı olması lazım." dedi. Savcı," Ankara'da parayı teslim aldığınız ve ertesi günü İstanbul'da teslim edilme sorusunu yöneltti. Aykut Erdoğdu'nun avukatı itirazda bulundu.