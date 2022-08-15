Ayla filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ayla filmi konusu, gerçek hikayesi ve yönetmeni

Ayla filmi konusu ve gerçek hikayesi ile izleyenleri tarih sayfaları arasında dolaştırıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin yapımcılığını ise biyografi filmleri ile hatırlanan Mustafa Uslu üstleniyor. Ayla filmi oyuncuları arasında popüler isimler yer alırken Koreli küçük oyuncu da oldukça merak edilen isimler arasında. Peki, Ayla filmi nerede çekildi, ödülleri neler? İşte film hakkında merak edilenler…
AYLA FİLMİ KONUSU
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey, gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) gece vakti savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay, "Ay gibi yüzü var, zaten Ay ışığında bulduk." diyerek Ayla ismini verir.
15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin de devreye girmesiyle Ayla, Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş olan Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay, onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener. Hatta, Ayla'yı bir bavulun içine koyup kimselere fark ettirmeden götürmeye bile kalkışır, fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz.
Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl kadar sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği, başarılı ve hevesli gazetecilerin yardımıyla Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.
AYLA FİLMİ OYUNCULARI
İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (2010)
Kim Seol - Ayla (1950)
Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)
Ali Atay - Ali astsubay
Taner Birsel - Binbaşı Fuat
Mehmet Esen - Albay Celal
Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut
Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun
Eric Roberts - Binbaşı General Coulter
Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali
Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği
Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage
Büşra Develi - Nimet Dilbirliği (1950)
Meral Çetinkaya - Nimet Dilbirliği (2010)
Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge
Ali Barkın - Pepe Muharrem
Burç Kümbetlioğlu - Celal
Duygu Yetiş - İclal
İlber Gürtunca - İlhan
Caner Kurtaran - Sadık
Damla Sönmez - Nuran
Kang Yeon Jeong - Ji-Min
Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği
Koray Ergün - Halit
Mine Teber - Nevsal
Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği
Claudia Kooij - Marilyn Monroe
Johnny Young - Teğmen Lee
Chaby Han - Sung Joon
AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan filmin çekimlerin çoğu Türkiye'de gerçekleştirildi. Temel çekimler Türkiye'de Kasım 2016'da başlayıp Güney Kore'de Haziran 2017'de tamamlandı. Seul'daki çekimler 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.
AYLA FİLMİ ÖDÜLLERİ
Cape Town Uluslararası Film Festivali - En İyi Kurgu Yönetmeni
Asya Dünya Film Festivali - En İyi Film
Altın Turizm Ödülleri - Yılın Sinema Ödülü
Richmond Uluslararası Film Festivali - En İyi Yönetmen / Yükselen Yıldız Kim Seol