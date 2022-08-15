Ayla filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ayla filmi konusu, gerçek hikayesi ve yönetmeni

15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin de devreye girmesiyle Ayla, Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş olan Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay, onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener. Hatta, Ayla'yı bir bavulun içine koyup kimselere fark ettirmeden götürmeye bile kalkışır, fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz.

Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl kadar sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği, başarılı ve hevesli gazetecilerin yardımıyla Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.