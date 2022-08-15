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Giriş Tarihi: 15.8.2022 19:00

Ayla filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ayla filmi konusu, gerçek hikayesi ve yönetmeni

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı Ayla filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile en çok izlenen filmler arasında yerini aldı. 1950 Kuzey Kore – Güney Kore savaşında Türklerin rolüne değinen film manevi bir baba kızın hikayesine odaklanıyor. Ayla filmi oyuncuları genç isimlerle usta oyuncuları bir araya getiriyor. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde Akademi ödüllerine aday gösterilen film bu gece TRT 1’de! Peki, Ayla filmi nerede çekildi, gerçek hikayesi nedir, yönetmeni kim? İşte yanıtlar…

Ayla filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ayla filmi konusu, gerçek hikayesi ve yönetmeni

Ayla filmi konusu ve gerçek hikayesi ile izleyenleri tarih sayfaları arasında dolaştırıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin yapımcılığını ise biyografi filmleri ile hatırlanan Mustafa Uslu üstleniyor. Ayla filmi oyuncuları arasında popüler isimler yer alırken Koreli küçük oyuncu da oldukça merak edilen isimler arasında. Peki, Ayla filmi nerede çekildi, ödülleri neler? İşte film hakkında merak edilenler…

AYLA FİLMİ KONUSU

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey, gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) gece vakti savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay, "Ay gibi yüzü var, zaten Ay ışığında bulduk." diyerek Ayla ismini verir.

15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin de devreye girmesiyle Ayla, Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş olan Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay, onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener. Hatta, Ayla'yı bir bavulun içine koyup kimselere fark ettirmeden götürmeye bile kalkışır, fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz.

Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl kadar sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği, başarılı ve hevesli gazetecilerin yardımıyla Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (2010)

Kim Seol - Ayla (1950)

Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)

Ali Atay - Ali astsubay

Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal

Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Büşra Develi - Nimet Dilbirliği (1950)

Meral Çetinkaya - Nimet Dilbirliği (2010)

Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge

Ali Barkın - Pepe Muharrem

Burç Kümbetlioğlu - Celal

Duygu Yetiş - İclal

İlber Gürtunca - İlhan

Caner Kurtaran - Sadık

Damla Sönmez - Nuran

Kang Yeon Jeong - Ji-Min

Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği

Koray Ergün - Halit

Mine Teber - Nevsal

Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği

Claudia Kooij - Marilyn Monroe

Johnny Young - Teğmen Lee

Chaby Han - Sung Joon

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan filmin çekimlerin çoğu Türkiye'de gerçekleştirildi. Temel çekimler Türkiye'de Kasım 2016'da başlayıp Güney Kore'de Haziran 2017'de tamamlandı. Seul'daki çekimler 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

AYLA FİLMİ ÖDÜLLERİ

Cape Town Uluslararası Film Festivali - En İyi Kurgu Yönetmeni

Asya Dünya Film Festivali - En İyi Film

Altın Turizm Ödülleri - Yılın Sinema Ödülü

Richmond Uluslararası Film Festivali - En İyi Yönetmen / Yükselen Yıldız Kim Seol

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Ayla filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ayla filmi konusu, gerçek hikayesi ve yönetmeni
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