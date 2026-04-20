Ayla öğretmen için doğayı temizledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş (37) doğaya olan tutkusu ile biliniyor. Ali Sevilmiş, küçüklüğünden beri hem doğanın hem de hayvanların içerisinde büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren doğaya tutkulu olan Sevilmiş, hayatının odağına lise öğretmeninin 'Hayatta bir dikili ağacınız olsun' düşüncesini yerleştirdi. Aracında sürekli çöp poşeti ve çöp toplama aparatları bulunduran Sevilmiş, her fırsatta doğaya çıkıp temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sevilmiş, bu kez Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrencilerinin anısına doğadan çöp topladı ve 10 tane çeşmenin temizliğini gerçekleştirdi. Sevilmiş, "Doğadaki toplamamı öğrencilerini korumak için üzerine kapanan Ayla öğretmenimiz ve öğrencileri için yaptım. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.