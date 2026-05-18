Aylardır kayıp olarak aranıyordu! Kemikleri dere yatağında bulundu: Muazzez’in katili en yakını çıktı!

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Erol koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm özel ve kamuya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. HTS kayıtları da incelemeye alındı. Kayıp Bayhan'ın yakınları ve gidebileceği noktaları tek tek araştırıldı. Ekipler, 16 Eylül 2025'te İnsuyu Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında bir kısmı toprağın yüzeyine çıkan gömülü kafatası ve kemik parçalarına ulaştı.