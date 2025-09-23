AYM Başkanı Özkaya: AYM’ye bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek

Ankara'da, AYM'ye Bireysel Başvurunun 13'üncü Yıl Dönümü Sempozyumu düzenlendi. AYM'de gerçekleşen sempozyuma, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan AYM Başkanı Özkaya, Türkiye'de hukuk düzeninde yapılan en önemli değişliklerden birisinin, bireysel başvuru yolunun hukuk sistemine dahil edilmesi olduğunu söyledi.

'2025'TE 50 BİN BİREYSEL BAŞVURUNUN 40 BİNİ SONUÇLANDIRILDI'

Özkaya, bireysel başvurunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine paralel bir iç hukuk güvencesi oluşturduğunu vurgulayarak, "Böylelikle vatandaşlarımız, uluslararası başvuru yollarına gitmeden, kendi ulusal yargı düzenimiz içinde haklarının ihlal edildiğini ileri sürebilmektedirler. Bugün, bireysel başvuru kurumunun 13 yıl içinde elde ettiği kazanımları gözlemlemekten mutluluk duyuyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Mahkememize bireysel başvuru sistemi içinde 13 yılda yaklaşık 700 bin başvuru yapılmış, binlerce hak ihlali giderilmiş, anayasal ilkeler daha görünür ve işlevsel hale gelmiştir. Nitekim 2024 yılında yapılan 70 bin başvuruya karşılık, Mahkememiz yaklaşık 67 bin başvuruyu sonuçlandırmış; aynı yıl, 5 bin 551 ihlal kararı vermiştir. Mahkememiz bireysel başvurunun yanında, norm denetimi alanında 2024 yılında yapılan 236 iptal ve itiraz davasına karşılık 233 iptal ve itiraz davasını sonuçlandırmıştır. Benzer istatistiki verilerin 2025 yılında da devam ettiğini söyleyebilirim. 2025 yılında bugün itibarıyla yaklaşık 50 bin bireysel başvuruya karşılık 40 bin civarında başvuru sonuçlandırılmıştır" dedi.

'ERİŞİLEBİLİRLİK ARTACAK'

Başvuru süreçlerinin artık UYAP üzerinden de gerçekleşebileceğini açıklayan Özkaya, başlangıçta bireysel başvuruların sadece fiziki ortamda yapılabildiğine dikkat çekerek, "Ancak dijitalleşmenin çağdaş hukuk sistemleri açısından kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmesiyle birlikte Mahkememiz de bu yönde kayda değer adımlar atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır" ifadelerini kullandı.

'ADALETİN HAKİMİYETİNE OLAN ÖZLEM GİDEREK BÜYÜYOR'

Ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Özkaya, insani temel değerlerin hızla erozyona uğradığını vurgulayarak, "Son dönemde başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşananlar göstermektedir ki insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası iş birliği ve kurallara bağlılık, adalet, ahlak, barış, özgürlük refah gibi temel değerler hızla erozyona uğramaya, bu değerlerin yerini askeri ve ekonomik güç, kaba kuvvet ve tabiri yerindeyse zorbalık anlayışı almaya başladı. Barışa, ahlaki değerlere ve adaletin hakimiyetine olan özlem giderek büyüyor" diye konuştu.