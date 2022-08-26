AYM, HDP kapatma davasında iddianame tebliği yapılamayan 26 kişi için Resmi Gazete’ye ilan verdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması talebiyle açtığı davanın 2 Eylül 2021'de tarihinde yapılan inceleme toplantısında, İddianamede partinin kapatılmasını gerektiren beyan ve eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilere, istedikleri takdirde yazılı savunmalarını yapabilmeleri için İddianamenin kendileri ile ilgili bölümlerinin tebliğ edilerek tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine karar verilmişti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu kararın ve İddianamenin, ilgili Kanun hükümlerine göre dosyadaki bazı isimlere adreslerinde tebliğ edilmesinin mümkün olmadığından bahsedilerek, "Mahkemeye başvurmaları halinde kendilerine ayrıca verilecek olan söz konusu kararın ve İddianamenin, anılan Kanun hükümleri uyarınca adı geçen kişilere bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur" ifadelerine yer verildi.

İlanda bahsedilen İddianame ve savunma için süre verilmesine yönelik kararın 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı isimler ise şöyle: "Arife Köse, Nursel Aydoğan, Mustafa Sarısülük, Gülçin İsbert, Dilek Öcalan, Hatice Büşra Kuyun, Cuma Ali Kaya, Ayşe Merva Aytemür, Mehmet Tarhan, Mehtap Metin, Hüseyin Koçak, Bayram Yılmaz, Sibel Yiğitalp, Sabri Batur, Demir Çelik, Ziya Pir, Remziye Tosun, Nadire Kılıç, Tuna Aydın, Filiz Koçali, Yüksel Akgün, Hatice Altınışık, Enise Çoban Güneyli, Leyla Balkan, Nuri İşbilir, Serhat Göze."