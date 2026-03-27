AYM üyeliğine Şaban Kazdal getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasanın 146. ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7. ve 10. maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, AYM üyeliğine seçildi.

ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize'de doğdu. Aslen Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyündendir. İlkokul öğrenimini Rize Güneysu Kıbledağı Köyü'ndeki Çağla İlkokulu'nda, bugünkü adıyla Şehit Metin Çetin İlkokulu'nda tamamladı. Ortaöğrenimini ise Güneysu İmam Hatip Lisesi'nde aldı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı ve 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Rize'de hâkimlik stajını tamamlayan Kazdal, yargı teşkilatı içinde farklı kademelerde görev aldı. 1974 doğumlu olan Şaban Kazdal, Mart 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

ŞABAN KAZDAL KARİYERİ

Şaban Kazdal, meslek hayatına hâkim olarak başladı. 2001 yılında Gerede Hâkimi olarak atandı; ardından Çaykara ve Oltu hâkimliklerinde görev yaptı. Daha sonraki yıllarda Adalet Müfettişliği, Başmüfettişlik, HSYK Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yüksek Müşavirlik görevlerinde bulundu. 2017 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Son dönemde Yargıtay üyesi olarak görev yapan Kazdal, 26 Mart 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu atama, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolmasıyla boşalan üyelik kapsamında gerçekleşti. Kazdal'ın Anayasa Mahkemesi üyeliği görev süresi 12 yıl olacak.