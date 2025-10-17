AYM’den işe iade arabuluculuğuna ilişkin önemli iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, 3 Haziran 2025 tarihli toplantısında, İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinin 15. fıkrasına ilişkin verdiği kararda, söz konusu düzenlemenin işçiye orantısız bir külfet yüklediğine hükmetti.

KURAL İŞÇİYE ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİYORDU

İtiraz konusu kural, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan durumlarda, işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda anlaşmanın gerçekleşebilmesi için her iki işverenin de arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmasını şart koşuyordu. Bu durum, işçiye hem asıl işvereni tespit etme hem de iki işvereni birlikte sürece dahil etme yükümlülüğü getiriyordu. Başvuruda, bu zorunluluğun işçiye ağır bir külfet yüklediği, kimi durumlarda asıl işverenin tespit edilememesi nedeniyle dava açma hakkının engellendiği ve bunun adil yargılanma hakkını ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

MAHKEME: "İŞÇİYE KATLANAMAYACAĞI BİR KÜLFET YÜKLENİYOR"

Yüksek Mahkeme, işçinin çoğu durumda asıl işveren-alt işveren ilişkisinden haberdar olamayabileceğine dikkat çekti. Mahkeme kararında, bu ilişkinin arabuluculuk aşamasında tespit edilmesinin güç olduğu, söz konusu zorunluluğun işçiye "katlanamayacağı bir külfet" yüklediği ve orantılılık ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin ölçülülük ilkesini ihlal ettiği sonucuna vararak kuralı Anayasa'ya aykırı buldu ve iptaline karar verdi. Kararla birlikte, işe iade davalarına ilişkin arabuluculuk sürecinde asıl işveren ve alt işverenin birlikte katılım zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.