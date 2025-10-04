Aynadaki Yabancı dizisi başlıyor! ATV ile Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. bölüm özeti

Aynadaki Yabancı konusu ve oyuncu kadrosu dizinin tanıtımlarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım her hafta cumartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 1. bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte, Aynadaki Yabancı oyuncuları:
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizi; Aynadaki Yabancı bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Cumartesi akşamları izleyenleri ekran başına toplayacak yapımın senaristliğini ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan üstleniyor.
Geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra'nın, geçmişiyle hesaplaşma ve kendini yeniden bulma mücadelesi, izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Her yeni tanıtımda gizem perdesi biraz daha aralanırken, Azra'nın "kim olduğunu" hatırlama çabası kadar, onu kaybeden Emirhan ve beklenmedik bir şekilde hayatına giren Barış arasındaki denge de hikayenin merkezinde yer alıyor.
Aynadaki Yabancı, aşkın, kimliğin ve ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan dramatik yapısıyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.
Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır.
Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir.
Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır. Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar.
Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır.
Barış'la beraber geçmişinin izlerini ararken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürecek; bir zamanlar hanımı olduğu eve şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.