Aynalı Körük türküsünde geçen hikaye Kayseri’de gerçek oldu

Yozgat yöresine ait olan"Aynalı Körük Olmazsa Ben Gelin Gitmem" türküsünün hikâyesi Kayseri'de gerçek oldu. Hikâyeye göre Yozgatlı Sultan'ın marangoz Ömer'den evlilik öncesi bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini Kayserili gelin adayı günümüze uyarlayarak kendi damat adayı çiftçi Ömer'den istedi. Gelin adayı Ömer D'ye evlenebilmeleri için türküdeki aynalı körük yerine otomobil, gümüş kemer yerine altın kemer olmadan gelin gitmeyeceğini söyledi. İstekler karşısında şaşıran Ömer D, ise; "Sanki benimle konuşmaya Aynalı Körük türküsünü dinleyerek gelmiş. Altın kemer ile otomobil olmazsa ben size gelin gitmem diyor. Bende 'Sen bu türküyü dinle bende kafamı' diyerek yollarımızı ayırdım" dedi.

Kayseri'de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ömer D (32), bir tanıdığının aracılığıyla tanıştığı gelin adayı D.U (26) ile dünya evine girmek istedi. Gelin adayı kendisinin çiftçi olduğunu ve evlendikten sonrada köyde yaşayacağını söyleyen Ömer D'ye "Köy evinde hatta kayınbaba ve kayınvalideyle bile yaşarım" diyerek şirin göründü. Bunun üzerine evlilik planları yapmaya başlayan Ömer D,'nin hayalleri gelin adayının son anda istediği abartılı istekler nedeniyle suya düştü.

"OTOMOBİL VE ALTIN KEMER OLMAZSA BEN GELİN GİTMEM"

Gelin adayı D.U'nun son görüşmelerinde kendisinden otomobil, altın kemer ve lüks bir mekanda düğün olmadan gelin gitmem dediğini belirten Ömer D; "Ben kendisine çiftçi olduğumu ve çiftlikte yaşadığımı söyledim. Kendisi benim yaşantıma ayak uydurabileceğini söyledi. Günümüzde insanlar çiftçilik ya da hayvancılık yapan biriyle pekte yuva kurmak istemiyor. Hal böyle olunca ben çok mutlu oldum. Önceleri bana çok mütevazi yaklaştı. Hatta kayınvalide ile birlikte yaşayabileceğini söyledi. Ancak iş ciddiye binince "Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer, yârin ince beline, yakışır gümüş kemer, aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem" dizelerinden oluşan Aynalı Körük türküsünü bana uyarladı. Türküde istenilenleri günümüz şartlarına çevirerek benden istedi. Türküdeki aynalı körük yerine otomobil, gümüş kemer yerine altın kemer, ud kemani yerine lüks mekanda düğün istedi. Bunlar olmazsa gelin gitmem dedi" diye konuştu.

"SEN TÜRKÜYÜ BENDE KAFAMI DİNLEYİM"

Aynalı Körük türküsünde geçen Ömer ve Sultan adlı kızın evlilik süreçlerinin anlatıldığı hikâyenin kendisi üzerinden gerçeğe dönüştüğünü belirten çiftçi Ömer D, "Türkü'de Anadolu'da yaşayan garip bir marangoz olan Ömer'den istenenler şimdi de çiftçi Ömer'den istendi. D.U'nun benden istediği altın kemerin fiyatı 2 milyon 700 bin lira, otomobil ve lüks mekanda düğünle birlikte en az 5 milyon lira gerekiyor. Benim bu masrafı karşılayacak gücüm yok. Konuşma uzadıkça isteklerde uzuyordu. Bir ara kilosu kadar altın isteyecek diye çok korktum .D.U sanki benimle konuşmaya Aynalı Körük türküsünü dinleyerek gelmiş. Bende kendisine 'Sen bu türküyü dinle bende kafamı' diyerek yollarımızı ayırdım" dedi.

KİMİ İÇ GÜVEYLİK, KİMİ EV İSTİYOR, DEVLET BU İŞE EL ATMALI

D.U'dan önce görüştüğü 14 kız dan bazılarının kendisinden içgüveyi olmasını bazılarının da evi üzerlerine yapmasını istediğini belirten Ömer D; "D.U'dan önce görüştüğüm 3 kız benden iç güvey olmamı banka hesaplarımı da kendilerinin yönetmelerini istemişlerdi.

Bu yüzden o hayırlı işlerimde olumsuz sonuçlandı. Hükümetin acilen bu durumla ilgili yasal düzenleme yapmasını istiyorum. Aksi takdirde evlenmek isteyen erkeklerden istenenler her geçen gün daha da artacak" şeklinde konuştu.

AYNALI KÖRÜK TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Günümüze kadar ulaşan Aynalı Körük türküsünün hikayesi türkünün içinde de ismi geçen Ömer ve Sultan'ın hikayesini işliyor. Sultan yoksul olan Ömer ile evlenmeyi kabul ediyor. Ancak kendisinden önce evlenmiş olan yakın arkadaşı Felihan'ı kıskandırmak için gösterişli bir düğün ister. O zamanlar düğünlerin gösterişli olup olmaması geline gösterilen özen ile doğrudan ölçüldüğü için Sultan marangoz olan Ömer'e aynalı körük (fayton), gümüş kemer, ve ud kemani olmadan gelin gitmeyeceğini söyler. Yoksul olan Ömer ise Sultan'ın isteklerini karşılayamadığı için mahcup olur ve bunun için dedesine danışır. Dedesi de Sultan'a yalan söylemesini ve bütün isteklerini karşılandığını söylemesini önerir. Düğün günü babasının evinden Aynalı Körük ile ayrılacağını düşünen Sultan beklediğini bulamayınca "Aynalı Körük olmazsa ben gelin gitmem" sözünü söyler"