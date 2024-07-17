Aynı aileden iki grup çatışmıştı... Barışma buluşmasındaki kavganın sebebi taciz mesajıymış

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde dün 15.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: S.A adlı kişi iddiaya göre akrabası olan S.A'nın eşine telefonla mesaj atarak tacizde bulundu. Genç kadının durumu eşine bildirmesinin ardından S.A hakkında şikayetçi oldular. Bu nedenle aralarında husumet bulunan kişilerin konuyla ilgili de mahkemesi sürüyordu. 6 ay önce gerçekleşen mesaj atma olayının ardından aynı soyadı taşıyan akrabalar arasında husumette bitmek bilmedi.
BARIŞ BULUŞMASI İDDİASI
İddiaya göre İstanbul'un birçok ilçesinde oturan aynı soyadı taşıyan iki grup, başka bir aracının barışma teklifi üzerine olay yerinde bir araya geldikleri öğrenildi. Cadde üzerinde bir anda tartışmaya başlayan iki grup arasında bir anda kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 3 kişi silahla, 3 kişi bıçakla geri kalan 15 kişi de darp sonucu yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ VE AMBULANS SEVK EDİLDİ
Silahlı kavga ihbarının ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansta sevk edildi. Yaralılar değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
1'İ AĞIR 22 YARALI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan silahla vurulan İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çatışmada yaralanan kişilerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından tamamının gözaltına alacağı öğrenildi.