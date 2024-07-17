Aynı aileden iki grup çatışmıştı... Barışma buluşmasındaki kavganın sebebi taciz mesajıymış

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

Silahlı kavga ihbarının ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansta sevk edildi. Yaralılar değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

1'İ AĞIR 22 YARALI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan silahla vurulan İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çatışmada yaralanan kişilerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından tamamının gözaltına alacağı öğrenildi.