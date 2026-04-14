Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'ta 2 katlı müstakil bir evde babası Mehmet Ali Zeren (64) ile yaşayan Alper Zeren (29), 5 gündür çalıştığı işyerine gitmeyince arkadaşları tedirgin oldu.

Komşuların da baba-oğula ulaşamaması üzerine ihbarla olay yerine gelen ekipler, baba ile oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlunun cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede evdeki bacanın dumanı yeterince çekmediği öne sürüldü.

Öte yandan, 2015 yılında da aynı evde, aynı facianın yaşandığı ortaya çıktı. O dönem 50 yaşındaki anne Yasemin Zeren ve 14 yaşındaki diğer oğlu Anıl Zeren'in de sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 11 yıl sonra aynı kaderi paylaşan aileden geriye Çorum'da yaşayan kızları kaldı.