Aynı istikametteki iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Giriş Tarihi: 9.04.2026 10:21

İstanbul Kağıthane’de aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpışırken, araçlardan biri bariyerlere vurdu. Bu sırada karşı yönden gelen bir minibüs ise kopan parçalardan kaçmak için bariyerlere çıktı. Otomobilin bariyerlere çarptığı anlar, minibüsün araç kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA
Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edirne istikametine aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobillerden biri bariyerlere vurdu. O anda karşı yönde ilerleyen bir minibüs sürücüsü ise kopan parçalardan kurtulmak için manevra yapınca bariyerlerin üzerine çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü şekilde kapatarak çalışma yaptı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

