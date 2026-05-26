Haberler Yaşam Haberleri Aynı kaderi paylaştı! Bursaspor taraftarı Ertuğ Toker motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti: Meğer 4 yıl önce…
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:28 Son Güncelleme: 26.05.2026 11:34

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası yürekleri dağladı. Kontrolü kaybeden 39 yaşındaki Ertuğ Toker yaşamını yitirirken kahreden detay ortaya çıktı. Bursaspor taraftar gruplarından Teksas'ın sevilen ismi Ertuğ Toker'in acı haberi spor camiasını ve Toker ailesini yasa boğdu. İşte detaylar…

Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde motosikletiyle kontrolü kaybederek refüje çarpan 39 yaşındaki Ertuğ Toker olay yerinde hayatını kaybetti.

'HAREKETSİZ YERDE YATIYORDU'

Kuryelik yaptığı öğrenilen Toker'in ölümü üzerine polis ve savcılık soruşturma başlattı. Kazanın yaşandığı bölgede bulunan vatandaşlar, bir gürültü duyduklarını ve olayın hemen ardından motosiklet sürücüsünün hareketsiz halde yerde yattığını gördüklerini ifade etti.



KARDEŞİNİ DE MOTOSİKLET KAZASINDA KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Teksas Derneği'nin eski başkanlarından Ertuğ Toker'in 4 yıl önce de kardeşi Ertan Toker'i (29) motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi. Nilüfer ilçesi İzmir yolunda Kasım 2022'de meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden Ertan Toker bariyerlere sıkışıp hayatını kaybetmişti. Ertan Toker'in kazadan önce motosikletini kullanırken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

BURSASPOR TARAFTAR GRUBUNDAN AÇIKLAMA

Teksas yönetimi ise sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Tribünlerimizden ve eski dernek başkanlarımızdan Ertuğ Toker vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" Toker ailesi ise iki kardeşin 4 yıl arayla vefat etmesi üzerine büyük üzüntü yaşadılar.

