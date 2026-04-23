Haberler Yaşam Haberleri Aynı mahallede acı tesadüf: İki komşu 2 saat arayla hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.04.2026 16:47

Aynı mahallede acı tesadüf: İki komşu 2 saat arayla hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşu, 2 saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Hüseyin CUMALI
Aynı mahallede acı tesadüf: İki komşu 2 saat arayla hayatını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Batakköy Mahallesi'nde yaşanan olay, mahallede büyük üzüntüye yol açtı.



HASTANEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası 64 yaşındaki Esef Yıldız, göz muayenesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne gitti. Hastanede aniden rahatsızlanan Yıldız'ın yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yıldız, hayatını kaybetti.

EVİNDE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Aynı mahallede yaşayan 3 çocuk babası 80 yaşındaki Fevzi Uğur da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



DUALARLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

2 saat arayla hayatını kaybeden Esef Yıldız ve Fevzi Uğur'un cenazeleri, Batakköy Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

