Aynı yolda 2 farklı kaza: 3 kişi öldü, 3 kişide yaralandı

İlk kaza, akşam saatlerinde Beyşehir- Antalya karayolu üzeri Çetmi Mahallesinde yaşandı. Kemal Genç (50) idaresindeki TIR, karşı yönden gelen Hayrullah Yanar (48) idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan kontroller sonucunda hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Hayrullah Yanar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. TIR sürücü Genç ile TIR'da bulunan 17 yaşındaki Kağan Evirgen ise hastaneye kaldırıldı. Sürücü Genç'in de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

MUSTAFA TOPBAŞ

İkinci kaza ise yine kısa süre sonra yine aynı yolda yaşandı. Mustafa Topbaş (41) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti 1 kişide yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.