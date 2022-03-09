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Giriş Tarihi: 9.3.2022 01:32 Son Güncelleme: 9.3.2022 01:33

Ayrı yaşadığı kuaför eşini bıçaklayarak öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ayrı yaşadığı kuaför eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya’da Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30) bir süredir ayrı yaşadığı kuaför eşi Marziyeh Salehzadeh’i (30) iş yerinde bıçaklayarak öldürdü. Kendisi de elinden yaralanan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokaktaki kadın kuaföründe meydana geldi. Kuaförün ortağı olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Afganistan uyruklu Marziyeh Salehzadeh, iş yerinde bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hamidollah Nouri'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda darbe alan genç kadın olay yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında kendisi de elinden yaralanan katil zanlısı Nouri olay yerinde kaçarak evine gitti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katil zanlısını kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Marziyeh Salehzadeh'in başka bir erkekle gönül ilişkisi yaşadığı, katil zanlısının da bu nedenle eşini öldürmüş olabileceği belirtildi. Hamidollah Nouri'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Ayrı yaşadığı kuaför eşini bıçaklayarak öldürdü
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