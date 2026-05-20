Haberler Yaşam Haberleri Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı: Paniğe kapılıp alt katın balkonuna atladı!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 21:50

Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı: Paniğe kapılıp alt katın balkonuna atladı!

Aksaray'da bir şahıs, kendisinden ayrılan Hilal Ö. isimli kadının yaşadığı evi bastı. Paniğe kapılan kadın alt katın balkonuna atlarken, ihbar üzerine gelen ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. Yaralı kadın ve mahsur kalan kız çocuğu ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA Yaşam
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı: Paniğe kapılıp alt katın balkonuna atladı!
  • ABONE OL

Olay, Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisinden ayrılan Hilal Ö. isimli kadının evine giden Burak T. isimli şahıs, dairenin kapısını çaldı. Kadının kendisine kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen şahıs, kapıyı kırmaya çalıştı.

ALT KATIN BALKONUNA ATLADI

Şahıs tekme ve yumruklarla kapıyı kırıp açmak isterken, şahsın kendisine zarar vermesinden korkan kadın çaresizlik içinde küçük kızını evde bırakıp 2. katın balkonundan 1. kattaki dairenin balkonuna atladı.

Yaralanan kadın atladığı balkonda, kız çocuğu ise üst katın balkonunda mahsur kalırken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, şahsı binada yakalayarak gözaltına aldı.

Balkonlarda mahsur kalan anne ve küçük kızı ise olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Yaralı kadın, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, küçük kızı ise polis ekiplerince koruma altına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#AKSARAY #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı: Paniğe kapılıp alt katın balkonuna atladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA