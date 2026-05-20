Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı: Paniğe kapılıp alt katın balkonuna atladı!

Olay, Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisinden ayrılan Hilal Ö. isimli kadının evine giden Burak T. isimli şahıs, dairenin kapısını çaldı. Kadının kendisine kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen şahıs, kapıyı kırmaya çalıştı.
ALT KATIN BALKONUNA ATLADI
Şahıs tekme ve yumruklarla kapıyı kırıp açmak isterken, şahsın kendisine zarar vermesinden korkan kadın çaresizlik içinde küçük kızını evde bırakıp 2. katın balkonundan 1. kattaki dairenin balkonuna atladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, şahsı binada yakalayarak gözaltına aldı.
Balkonlarda mahsur kalan anne ve küçük kızı ise olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.
Yaralı kadın, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, küçük kızı ise polis ekiplerince koruma altına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.