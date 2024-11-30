Ayrılığı kabullenemeyen kadın, sevgilisini öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre sevgili olan Ebru Ayşe Beyaz (27) ile Ramazan Arıcı (26) bir süre önce ayrıldı. Bu ayrılıktan sonra Ramazan Arıcı başka biriyle nişanlandı. Eski sevgilisinin nişanlandığını sosyal medyada gören Ebru Ayşe Beyaz, telefon açarak konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Arıcı, otomobiline binerek eski sevgilisiyle buluştu.Ramazan Aracı'nın kullandığı otomobilin arka koltuğuna oturan Ebru Ayşe Beyaz tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Beyaz, yanında getirdiği tabanca ile arabayı süren eski sevgilisi Arıcı'nın ensesine ateş ederek öldürdü. Ebru Ayşe Beyaz, daha sonra silahı göğsüne dayayıp tetiğe basarak hayatına son verdi. Bu arada otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.