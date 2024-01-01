ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle izlemeye sunuldu. Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu'nun konuk olduğu yarışmada az önce sorulan Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER | 31 ARALIK

İşte az önce sorulan soru ve cevabı;