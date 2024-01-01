Haberler Yaşam Haberleri Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?
Giriş Tarihi: 1.1.2024 01:04 Son Güncelleme: 1.1.2024 01:04

Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın özel bölümünde Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu yarışmacı koltuğunda sorulara yanıt veriyor. Az önce sorulan Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? sorusunun cevabı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar.

Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan kummerspeck kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle izlemeye sunuldu. Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu'nun konuk olduğu yarışmada az önce sorulan Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER | 31 ARALIK

İşte az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?



SEÇENEKLER

A- Hüzün kavurması
B- Keder pastırması (CEVAP)
C- Acı jambonu
D- Ayrılık sucuğu


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Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?
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