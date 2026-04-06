Ayrılmak isteyen eşine kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet, Cami Cedit Mahallesi Debboylar mevkiinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir evliliklerinde problem yaşayan iki çocuk annesi Selver Şanlı (34) eşinden boşanma kararı aldı. İddiaya göre dün öğle saatlerinde genç kadın arkadaşlarıyla bu konuyu konuşmak için evden ayrıldı.

TARTIŞMA SOKAKTA BAŞLADI

Eşinin evde olmadığını gören Şefik Şanlı(39), çocuklarını önce babaannelerine gönderdi. Ardından eşini ikna etmek için arkadaşlarının yanına gitti. Burada tartışan çift daha sonra evlerine geçti.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Sokakta başlayan tartışma evde daha çok alevlendi. Yaşanan kavgada av tüfeğini alan Şanlı, eşine kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirirken, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi. İçeriye giren sağlık ekibi yaptığı kontrol de genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Şanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.