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Giriş Tarihi: 10.3.2022 00:43 Son Güncelleme: 10.3.2022 00:51

Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü, annesini ağır yaraladı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü, annesini ağır yaraladı

BURSA'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldüren Oktay Hürmet, nişanlısının annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Şüpheli, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet (23), kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi de karnından bıçakladı. Anne- kız kanlar içerisinde kalırken, Hürmet ise otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü'nün öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Yapılan araştırmada şüphelinin otomobiliyle Sakarya'ya gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oktay Hürmet yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Hürmet ve yanında bulunan kişi, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri Hürmet'i ve otomobilde bulunan Alican V.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı.
Öte yandan, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürülen Asya Pınar Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü, annesini ağır yaraladı
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