Ayrılmak isteyen sevgilisini vurdu

Adana'da Tuğrul Kılıç (43), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kaya'yı (34) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.Olay, önceki akşam merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Tuğrul Kılıç, ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kaya ile görüşmek için evinin önüne gitti.Kılıç, apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen Kaya'yı başından tabancayla vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tuğrul Kılıç ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaya'nın cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Özel bir hastanenin yemekhanesinde çalıştığı öğrenilen Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.Tuğrul Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürerken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.