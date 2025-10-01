Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: Oyuncular tanık oldu

ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı eylemlerinden dolayı tutuklanmıştı. Barım hakkında Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

OYUNCU EKİBİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ayşe Barım bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Belgüzar Korel, Mehmet Günsur, Selma Ergeç gibi isimlerin zorla getirilmesine ve dinlenmesine karar vermişti. Gezi Parkı'nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen oyuncular tanık olarak dinlenecek.