Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: Oyuncular tanık oldu

Giriş Tarihi: 1.10.2025 11:19 Son Güncelleme: 1.10.2025 11:21

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirdiği iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bu duruşmada ünlü oyuncular tanık olarak dinlenecekler.

ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı eylemlerinden dolayı tutuklanmıştı. Barım hakkında Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

OYUNCU EKİBİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ayşe Barım bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Belgüzar Korel, Mehmet Günsur, Selma Ergeç gibi isimlerin zorla getirilmesine ve dinlenmesine karar vermişti. Gezi Parkı'nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen oyuncular tanık olarak dinlenecek.

