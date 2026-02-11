Ayşe Barım’a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada, menajer Ayşe Barım'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı celse arasında esas hakkındaki mütalaasını hazırlayarak mahkeme gönderdi. Savcı mütalaada, Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı iddianamenin aksine Ayşe Barım'ın eyleminin 'teşebbüse yardım' değil 'teşebbüs' suçunu oluşturduğunu belirtti.