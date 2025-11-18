Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 kişiye müebbet talebi

İstanbul'da, cansız bedeni yol kenarında bir valiz içerisinde bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinin şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç ve 8 şüpheli için istenen ceza belli oldu.Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlamalardan ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Oğuz Kal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, diğer sanıkların da 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.