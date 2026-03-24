Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık hakim karşısına çıktı! “Morarmaya başladı”

"DELİLLERİN EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Duruşmada söz alan tutuklu sanık Cemil Koç, "Öncelikle Esra'nın sosyal medyadan paylaştığı, 'ben senin ifadeni satırı satırına biliyorum' konulu ses kayıtları kesilmiş olarak dosyaya sunuldu. Aleyhime olan delilleri kabul etmiyorum. Olay öyle bir sonuçla sonlandı ki ben suçlu oldum ama dosya kapsamında somut bir delil yok" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen başka kanıtlar sunulmasını istedin, biz araştırdık, tebliğ edildi ama sen kabul etmiyorsun dosyayı" dedi. Koç ise, "Esra mahkemeye girerken, Cemil sana bir sürprizim var deyip benim Ayşe ile çektiğim fotoğrafı masaya koyuyor. Olayın sonu kötü bitti, Ayşe öldü. Herkes sadece beni suçlu biliyor, kimse öncesinde yaşananlardan bahsetmiyor. Olaya ilişkin savunmamı bana tüm dosya sunulduğu zaman yapacağım. Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.